200 yıllık konakta şimdi konuklarını ağırlıyor

KOSGEB'İN katkılarıyla 200 yıllık konak, turistlerin ilgi odağı olan pansiyona dönüştü. Antakya'nın ilk pansiyonunu açan "anne" namı diğer Belkıs Gönül Yorulmaz (73) 12 yıl önce evi olarak da kullandığı tarihi konağı restore ettirerek pansiyona çevirdi. Yurtdışı Türkiye rehberine giren konak, kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Hatay Antakya'da Gazipaşa Caddesi, Güllübahçe sokakta yer alan iki katlı Belkısev Konuk Evi ve Pansiyon, mistik bir ortamda, yöresel lezzetler eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.

PANSİYONA ÇEVİRDİ

OSMANLI asilzadesi olan Fehim Paşa'nın yaşamını sürdürdüğü eski Antakya evini restore ettirerek pansiyon haline getiren Belkıs anne, kent turizmine de katkı sağladı. Kızı Rana Çuhadaroğlu ile pansiyonda hizmet veren Belkıs Yorulmaz, "Pansiyonumuz oldukça rağbet görüyor, dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Pansiyonumuz dizi çekimlerine de ev sahipliği yaptı, hasta yaralı Suriyeli bebeklere de baktık, askerlerimize hamam imkânı sunduk. Gelen hiç kimseyi müşteri olarak görmüyorum. Yani gelenler de bir arkadaşım bir dostummuş gibi geliyor. Evime her gelenin annesiyim, herkes bana 'anne' diyor. Bazen yabancı dil sorun olsa da ben onları anlıyorum, onlar da beni. Buna neden olan da bu evin samimiyeti ve ev hali" dedi.