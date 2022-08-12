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Haberler Ekonomi Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Son dakika haberi...Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını belirtti.

AA

12.08.2022, 09:36

Bakan Koca ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.

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