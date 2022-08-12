EBSO ve İTB’de seçim takvimleri belirlendi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, Gaziemir Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. EBSO'da Başkan Ender Yorgancılar'ın karşısında, önümüzdeki günlerde görevinden ayrılacak olan Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı (ESİAD) Mustafa Karabağlı da adaylığını koyacağını açıkladı.

EBSO üyeleri 4 yıl sonra 12 Ekim'de sabah 09.00'da başlayacak seçim için sandık başına gidecekler. Saat 17.00'de sona erecek seçimlerde 53 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri ve meclis üyeleri belirlenecek. 19 Ekim'deki seçimde ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim ise 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri'nde (İZFAŞ) gerçekleştirilecek. 2018'deki seçimde 54 meclis üyesinden 51'inin oyunu alarak İTB Başkanı seçilen Işınsu Kestelli ve yönetim kurulu, seçim için takvimini belirledi. İTB üyelerinin 3 Ekim'de oy verecekleri sandıklar 09.00'da açılacak, seçim 17.00'ye kadar sürecek. 19 meslek komitesinde komite üyeleri, Meclis asil ve yedek üyeleri seçilecek. 8 Ekim'de İZQ İnovasyon Merkezi'ndeki seçimde ise Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenecek.