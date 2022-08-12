Kendi işini kurdu öğrencilerini işe aldı

Aydın'da emekli olduktan sonra ticarete atılan kimya öğretmeni Dilek Parlakoğlu (53), okul tecrübesini devletten aldığı hibe desteğiyle açtığı iş yerine taşıdı. Doğada yetişen 20 çeşit bitkiden yağ üreten Parlakoğlu, hem mezun öğrencilerini istihdam ediyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Efeler'de Anadolu Liseleri ve Bilim Sanat Merkezi'nde 28 yıl kimya öğretmenliği yapan Dilek Parlakoğlu, ilgi duyduğu biyokimya, bitki florası, endemik bitkiler, aromatik yağların yapısı, sabit yağların yapısı ve bu yağların elde edilme sürecinde bileşen değerlerini korumak için uygulanması gereken yöntemler, doğal kozmetik, formülasyon gibi konularda TÜBİTAK destekli bilimsel çalışmalarda bulundu.

İKİZ ÖĞRENCİLERİ YANINDA

Parlakoğlu, kaliteli ürün elde etmek için bitkileri doğru yetiştirmenin önemine inanarak ikinci üniversite olarak Ziraat Fakültesi'ne başladı. 2018'de Ziraat Fakültesi'ni bitirerek bitki yetiştirme konusundaki eğitimini tamamlayan Parlakoğlu, mesleki tecrübesini daha fazla kullanabilmek amacıyla 2021'de öğretmenlikten emekli oldu. Hayalindeki işletmeyi emeklilikten sonra KOSGEB'ten aldığı hibe desteğiyle kuran Parlakoğlu, kendi markasıyla ürettiği yüzde 100 doğal, katkısız uçucu yağlar ve sabit yağları iç ve dış pazara satışa sundu. Ata Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki işyerinde, eskiden öğrencisi olan ikizler Doğuhan ve Batıhan Beyazhan'ı da istihdam etti.

'HAYALLERİME KAVUŞTUM'

Yıllarca mesleğini severek yaptığını, emekli olduktan sonra eşi ve çocukları bu kadar çalışmasını istemese de hazırladığı projeyle KOSGEB'e başvuran Parlakoğlu, aldığı hibe desteğiyle filtre ve soğuk sıkım makinelerini alıp üretime başladı. Bitkilerden ürettiği yağların analizlerini laboratuvarda kendisinin yaptığını dile getiren Parlakoğlu, "İşletmemizde iki tür yağ üretiliyor. Tohumlu bitkiler çörekotu, susam, aspir, Hindistan cevizi, kakao, buğday, incir, nar ve üzüm çekirdeği olmak üzere 20 civarında sabit yağ üretiyoruz. Uçucu yağ olarak da lavanta, kekik, nane, biberiye, çay ağacı yağı üretiyoruz. Kekik, nane, biberiye bitkilerini Sultanhisar'daki Malgaç Mustafa, Malgaçemir mahallelerindeki ovacık yaylasından temin ediyoruz. Yağlar Avrupa'ya gittiği için içindeki değerlere bakıyorlar. Analiz raporlarını vermemize rağmen kendileri de analiz yapıyor. Bilişen değerleri yüksek olduğu için yağlarımız çok talep görüyor. KAZIM YÖRÜKÇE