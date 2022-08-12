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Haberler Ekonomi Önce eğitim alacaklar sonra KOSGEB desteği

Önce eğitim alacaklar sonra KOSGEB desteği

Sürü yönetimi ve hayvan yetiştiriciliği eğitimi alacak kursiyerlere, ardından İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi işlerini kurma imkanı da sağlanacak.

12.8.2022

Önce eğitim alacaklar sonra KOSGEB desteği

Sinop'ta denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik sürü yönetimi elemanı ve hayvan yetiştiriciliği kursu başladı. Adalet Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ortaklaşa olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Denetimli Serbestlik Yükümlüsü ve eski hükümlülerine yönelik Sürü Yönetimi Elemanı ve Hayvan Yetiştiriciliği kursu başladı.

KONU ile ilgili Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sürü Yönetimi Eğitimini tamamlayan, sınavlarda başarılı olan yetiştiricilerimiz sertifika sahibi olacaklardır. Böylece sertifika sahibi olanların Hayvan yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip bireylerin oluşmasına katkı sağlanarak rehabilitasyonuna faydalı olunacaktır. Ayrıca katılımcıların alacakları belge ile Sinop Koruma Kurulu Başkanlığına başvuru yaparak İŞKUR ve KOSGEB hibe destekleri ile iş yeri açmaları ya da var olan işletmelerini büyüterek yaşam kalitelerini artırmaları hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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