  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos'ta başlıyor

Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos'ta başlıyor

Son dakika haberi...Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

12.08.2022, 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022, 13:04

Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos’ta başlıyor
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

"40'A YAKIN ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK"
Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİ KAR AMAÇLI KURULMADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.

Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" ifadelerini kullanmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA