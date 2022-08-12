Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos’ta başlıyor

Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

"40'A YAKIN ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK"

Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİ KAR AMAÇLI KURULMADI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.

Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" ifadelerini kullanmıştı.