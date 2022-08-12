‘Vintage’ tarzı kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediyor

Şırnak'ta üç çocuk annesi Selda Başar'ın bir dikiş makinesiyle başladığı ve şu anda 150 kişilik ekiple ürettiği 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor. Üç çocuk annesi Selda Başar, 2016 yılında Vintage tarzı bebek giysilerine merak sarmasıyla başlayan yolculuğunda tasarladığı kıyafetin evde kesimini yapıp, mahalledeki terzide overlok yaptırıp, aldıkları makine ile de üretimine başladı.

YURTDIŞINDAN YOĞUN TALEP

Ürünlerinin beğenilmesi ve ilçe dışından da taleplerin artması üzerine büyük bir atölye açmaya karar veren Başar çifti, şimdi 840 metrekarelik bir atölyede 30'dan daha fazla makine ve 150 kişilik ekiple üretim yapıp iç piyasaya satışın yanı sıra Amerika, Fransa, Sudi Arabistan, Filistin ve Katar'ın da bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Eşi Selda Başar'ın Vintage çocuk giyime ilgisiyle bu yola çıktıklarını belirten Reşit Başar, "Evimize bir ev tipi makine aldık. Bir makine ile yola koyulduk ve ilk başta online satış yapmaya başladık. Satışlarda ciddi bir rağbet görünce iki tane sanayi tipi makine aldık. Sonra 4-5 makine derken KOSGEB'e müracaat ettik. Destekle atölyemizi açtık. Başta 3 eleman, şimdi ise 150'ye yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Şırnak'ta üretip dünyaya pazarlamak büyük bir gurur. Vintage elbise, 1970'li yılların Fransız modellerini dikiyoruz" dedi. Reşit Başar, "Amerika, Fransa, Sudi Arabistan, Filistin, Katar başta olma üzere 20 ülkeye mal gönderiyoruz. 15 online satış mağazamız mevcuttur" diye konuştu.