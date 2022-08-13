Ali Kerem’in ilk hedefi Avrupa şampiyonluğu

Güzelbahçeli esnaf sanatkarlar, içlerinden bir şampiyon yetiştiriyor. Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Berktaş'ın oğlu Ali Kerem Berktaş (13), haziran ayında yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyonluk madalyasının sahibi oldu. Ali Kerem'in en büyük hedefi 2028 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmak. Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk ve babası Mevlüt Berktaş ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden yıldız şampiyon Ali Kerem Berktaş, ilk hedefinin sonbaharda yapılacak Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi. Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda şampiyonluğa ulaşan Ali Kerem Berktaş'ın üstün yeteneğine dikkat çeken Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk, "Ali Kerem futbol oynarken Kovid 19 salgını nedeniyle spor çalışmalarına ara verdi. Babası Mevlüt Berktaş da taekwondo sporcusu olduğu için onu bu spora yönlendirdi. Normalde bu tip spor dallarında başarı en az 5 yılın ardından gelir. Ancak Ali Kerem, 3 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli aşama kaydetti. Son olarak geçen yıl miniklerde İzmir şampiyonu olmuştu. Ancak Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı sadece esnaf sanatkarları değil, tüm Güzelbahçe halkını gururlandırdı. İlçe esnafı ve halkı, Ali Kerem'in arkasında" diye konuştu.



TÜM CAMİAYI SEVİNDİRDİ

Esnaf kökenli ailelerin yetiştirdiği gençlerin başarılarının tüm camiayı sevindirdiğini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, yıldız şampiyonu ödüllendirdi. Ali Kerem Berktaş'ın başarılarının devamını beklediklerini ifade eden Mutlu, "Ali Kerem pırıl pırıl bir evladımız. Çok güzel bir enerjiye ve yeteneğe sahip. Başarısında Güzelbahçe'nin tanınan esnaflarından olan babası Mevlüt Berktaş'ın ve hocası Serkan Tok'un da emeği büyük. 2028 Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine ve bayrağımızı kürsüde dalgalandıracağına inanıyoruz" dedi.

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