Aydın’da 70 bin ton kuru incir rekoltesi bekleniyor

AYDIN Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, bu yılki kuru incir rekoltesinin 70 bin ton civarında olmasının beklendiğini söyledi. Aydın'ın en önemli tarımsal ürünü kuru incirde 2022-2023 sezonunun üretimi başladı. İncirle ilgili bahçelerde rekolte çalışmaları devam ederken Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, rekolte tahminini açıkladı. Aydın'ın ülkenin kuru incir üretiminin yüzde 85'ini, dünyanın ise yüzde 60'ını karşıladığını dile getiren Ökdem, "Kuraklık nedeniyle geçen yıl incir rekoltesinde azalma görüldü. Geçen yıla oranla bu yıl iyi bir seviyedeyiz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER