Başkan Erdoğan talimat verdi! Marketlerde indirim harekatı başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki temel tüketim ve et ürünlerinde indirimli satışlar başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren makarna, yumurta, süt, salça ve pirinç başta olmak üzere 30'un üzerindeki üründe indirimli satış uygulanacak. İzmir'deki 44 kooperatif marketinde de çalışmaların şimdiden başladı. Türkiye 81 ilde 1400'e yakın mağazası bulunan ve birçok temel gıda maddesini direkt çiftçiden alarak tüketicilerin hizmetine sunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) marketlerinde 15 Ağustos'ta büyük indirim başlıyor. Tarım Kredi Market'te uygulanacak indirimler, internetten satış yapılan 'PttAvm. com' üzerinden de hayata geçecek.



HATIRI SAYILIR ORANDA

Başkan Erdoğan, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yüksek kar amacı gütmeksizin satılacağına dikkat çektikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de sevindiren haberi vermiş, "Büyükbaş hayvanlarda yüzde 35 indirimle satışa başlayacağız" demişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş, yani kar marjını çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Un, yağ, şeker, et gibi ürünlerde de hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz" diye konuştu.



AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlıkların ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu kurum tarafından ayrıca yapılacak.



İNDİRİMLER SÜRECEK

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri üretici ve tüketici beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşın bütçesine katkı sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

İŞTE O ÜRÜNLERDEN BAZILARI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli olmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.İ



İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE 44 MARKET VAR

Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketleri, İzmir'in 19 ilçesinde toplam 44 noktada hizmet veriyor. Bu marketlerin ilçelere göre dağılımı şöyle:

Aliağa 3

Bayraklı 2

Bergama 3

Bornova 5

Buca 8

Torbalı 2

Gaziemir 2

Karabağlar 3

Karşıyaka 4

Menemen 4

Çiğli 1

Dikili 1

Kemalpaşa 1

Kınık 1

Menderes 1

Foça 1

Narlıdere 1

Ödemiş 1

Seferihisar 1