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Haberler Ekonomi Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı

Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı

13.8.2022

Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı
Limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yaklaşık 40 kat artarak 437'ye yükseldi. Gemilerdeki yolcu sayısı ise 376 bin 924 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bu yılın ocak-temmuz döneminde 437 kruvaziyer geminin yanaştığı bilgisini verirken, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 11 olduğuna dikkat çekti. 220 kruvaziyer gemiyle en çok gemi gelen limanın Kuşadası olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı" dedi.

RANA BÜYÜKTAŞ
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