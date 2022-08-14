Aydın’da ‘incir cipsi’ ile gelir 2.5 katına çıkıyor

DÜNYANIN önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen 'incir cipsi' mesaisi başladı. Aydın'da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satılıyor. Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde 'incir cipsi' olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.

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