Fıstık çamının geleceği tehdit altında

MUĞLA'NIN Milas ve Yatağan ilçelerinde fıstık çamı üretilen alanlarda rekolte, henüz tam olarak tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle sürekli geriliyor. Üreticiler, yüksek katma değerli bir ürün olan ve bu nedenle milli servet olarak görülen fıstık çamı zararlıları konusunda çalışma başlatılmasını istedi. Rekolte düşüklüğü konusunda kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan üreticiler, tüm müdahalelere rağmen hastalığın önüne geçemediklerini söyledi, kozalakların büyümeden dökülmesine neden olan sebeplerle bilimsel bir yolla mücadele edilmesini istedi.

NE YAPSALAR OLMADI

GEÇİMLERİNİ fıstık çamından sağlayan köylüler, rekolte düşüklüğünün yüzde 80'lere ulaştığını belirterek, "Son yıllarda, 3 yıl sonra meyve verecek kozalakların bile garip şekilde kuruyarak döküldüğünü görüyoruz. Tespit edemediğimiz bir zararlı ya da bir hastalık karşısında yüksek maliyetlere katlanarak, ilaçlama ve bakım yapıyoruz. Ancak sorunu çözemiyoruz. Fıstık çamı, ülkemiz için büyük bir değer. Aynı zamanda kırsalda çok önemli bir geçim kaynağı. Böylesi katma değeri yüksek bir ürünün korunması, bu alandaki sorunların çözülmesi için yetkililerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan çare bekliyoruz" dediler.

■ ADEM ÜLKER