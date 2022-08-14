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Haberler Ekonomi Küçük boyda palamut avlayanlara ceza kesildi

Küçük boyda palamut avlayanlara ceza kesildi

14.8.2022

Küçük boyda palamut avlayanlara ceza kesildi
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca palamutların küçük boyda avlanmasını engellemek için yapılan denetimler sonucu yasaklara uymayan 14 kişi ve işyerine idari para cezası uygulandı. Bakanlık, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi boy uzunluğu 25 santimin altındaki palamutların avlanmaması için tarım ve orman il müdürlüklerine talimat gönderdi. Av yasağının ihlal edildiği şikayetleri üzerine harekete geçen Bakanlık, denetimler sonucu 14 kişi ve işyerine para cezası uygularken, 173 kilo palamuta el koydu.
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