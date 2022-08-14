Sağlıkta ödül ve teşvik dönemine geçildi

Sağlıkta 'Beyaz Reform' dönemi başladı. Performansa göre ek ödeme sistemi tarihe karışırken, ödül ve teşvike dayalı yeni sistem uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile reform gerçekleştirildiğini söyleyerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişinin çekildiğini kaydederek, 'ödül ve teşvik esaslı' yeni bir modele geçildiğini vurguladı.

EYLÜL'DE BORDROYA YANSIR

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek taban ödemesinin, Eylül ayı itibariyle maaşla birlikte bordroda yer alacağını müjdeleyerek, "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek" ifadelerine yer verdi.

HER HİZMETİN KARŞILIĞI VAR

Yönetmelikle mahsuplaşma denilen olayın tamamen önüne geçilecek. Ücret ödeme sisteminde çok önemli bir sorun olarak görülen uygulama Bakanlığın sahaya etkin şekilde yaptığı düzenlemeyi engelleyen faktör olarak görülüyordu. Koca da yeni yönetmelikle bu uygulanın değiştiğine dikkat çekerek, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede, ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak" ifadelerini kullandı.

KATSAYI ARTIRILABİLECEK

Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki artışı isterse Sağlık Bakanlığı tek başına yapabilecek. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bakanlık çok önemli bir yetki aldı. Daha önce en küçük bir değişiklik için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı gereken birçok düzenleme Sağlık Bakanlığı'nın uhdesine geçti. Aksayan yönlere bakanlık anında müdahale edebilecek. Bütüncül bir bakış açısıyla maddi düzeltme yapabilme imkanına sahip olacak. Böylelikle ihtiyaç görülürse katsayı yüzde 50 oranında artırabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

BURCU ŞEN