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Haberler Ekonomi Türk müteahhitlere 6 milyar dolarlık iş

Türk müteahhitlere 6 milyar dolarlık iş

14.8.2022

Türk müteahhitlere 6 milyar dolarlık iş
TÜRK yurtdışı müteahhitlik sektörü, yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlendi. Türk müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın Temmuz sonuna kadar 131 ülkede 459.6 milyar dolar değerinde 11 bin 293 proje üstlendi. Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 15.9 milyar dolar değerinde 354 iş almıştı. Sektörün bu yılın 7 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 156, toplam proje bedeli yaklaşık 5 milyar 935 milyon dolar oldu.
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