Karabağlı sahaya indi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan adayı Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, seçim çalışmalarına resmen start verdi. 'Sanayide katma değer nasıl yaratılmalıdır?' başlıklı bir video yayınlayan Karabağlı, İzmir'in çip üretimi için hamle yapması çağrısında bulundu. Savunma sanayiinden tıbbi cihazlara, otomotivden günlük hayatımızdaki ev aletlerine kadar çok geniş kapsamlı bir ürün yelpazesinde çip kullanıldığına dikkat çeken Karabağlı, "Hatta pasaportlarımızda bile bulunuyor. Savunma ve sağlık gibi son derece stratejik konularda üretim bağımsızlığımız için bu hamleyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"İZMİR'İN KAPASİTESİ VAR"

Bunun milli bir mesele olduğunu vurgulayan Karabağlı, " İzmir'in sanayi altyapısıyla, yetişmiş insan gücüyle, üniversite ve araştırma merkezleriyle bu hamleyi başlatma kapasitesine sahip olduğuna inanıyorum. Stratejik bir planlamayla devletimizin desteğini alarak, güçlerimizi birleştirerek daha fazla gecikmeden bir başlangıç yapmamızın zamanının çoktan geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK'

Ekonomik bağımsızlığın yolunun artık teknolojik bağımsızlıkla mümkün olduğuna dikkat çeken Karabağlı, sanayinin geleceği ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmesinde anahtar unsur katma değeri yüksek üretim olduğunu dile getirdi. "İzmir sanayisinin üzerinde yükseleceği saç ayağını tarif etmek istiyorum" diyen Karabağlı, "Yan kenarlar emisyon yoğunluğu azaltılmış ve enerji yoğunluğu düşük üretim ve taban kenarı ise katmadeğeri yüksek üretimdir" diye konuştu.



■ ERHAN GÜLENÇ (ÖZEL)

DİĞER