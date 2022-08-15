‘Süs bitkileri ve fidan üretiminde Ege öncü’

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, "Tohumculuk sektörü sadece tohum, fide, fidan ve süs bitkilerini kapsıyor. Ege Bölgemiz özellikle süs bitkileri ve fidan üretiminde ön plana çıkıyor. Tohumlukta ise mısır üretiminin yüzde 40'ı ve ayçiçeği üretiminin yüzde 30'u Ege'de. İzmir ve Ege bu sektörde potansiyeliyle dikkat çekiyor" dedi.



- Tarımın yanı sıra tohumculuğun da önemi giderek artıyor. Türkiye'nin tohumculukta dünyadaki gücü nedir?

Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) verilerine göre, küresel tohum üretim değeri 44.9 milyar dolar.

Ancak hesaplama yöntemlerinin ve uluslararası ticaretin yeni koşullarına göre ticari anlamda bu değerin 70 milyar dolara çıktığı söylenebilir.

ISF verilerine göre ABD yüzde 26.7 ve Çin yüzde 22.1'lik oranlarla ilk iki sırada yer alıyor. AB ülkelerinden Fransa ise yüzde 6.2'lik pay ile üçüncü sırada. Onu Almanya yüzde 2.6, İtalya yüzde 1.7, İspanya yüzde 1.5'lik payla izliyor. Dünya tohum piyasasında Türkiye ise yüzde 2'lik pay ile 11'inci sırada.



- Dünyada 'en stratejik' tohumlar hangileri? Bunların üretiminde neredeyiz?

Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, patates ve şekerpancarını bunlar arasında sayabiliriz. Ve ne mutlu ki bu 'en stratejik' tohumluklarda çok güçlüyüz. Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70'tir. Baklagillerde ise kuru fasülye, mercimek ve nohutta yüzde 100'ün üzerindedir.



Savaş Akcan



- Tohumculuk üretimindeki temel sorunlar ve çözümleri nelerdir?

Sektörde önemli bir ayağı oluşturan bitki ıslahçıları ile tohum sanayici ve üreticilerinin desteklenmesi, ülke ihtiyaçlarının karşılanması ve yeterli miktarda sertifikalı tohum üretimi açısından önemlidir. Sektörümüzün finansal kaynaklara ulaşımının önündeki engeller kaldırılmalı, kredi limitleri yükseltilmelidir. Bazı faaliyetten men yaptırımlarının orantılılık ilkesine göre yeniden düzenlenmesi, Ar-Ge'nin daha çok teşvik edilmesi, tohum şirketleri ile ilgili 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş Yetkisi' kriterleri ile tohum üreticilerinin ve işleyicilerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi kriterlerinin yeniden düzenlenmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılarak sertifikalı tohumlukların borsa tescilinde ticaret borsası kesintisi yapılmamasının sağlanması sektörümüzün çözüm bekleyen sorunları arasındadır.



- 2022 tohum üretim hedefini 1.5 milyon ton olarak açıklamıştınız. Bu hedefe ne kadar yakınız?

Türkiye 2021'de 502 bin tonu buğday, 140 bin tonu arpa, 448 bin tonu patates, 70 bin tonu mısır, 36 bin tonu ayçiçeği, 45 bin tonu mercimek, 2 bin 800 tonu sebze grubu olmak üzere 1 milyon 324 bin ton tohum üretmiştir.

Bu üretim miktarı 10 yıl öncesinin 2 katından fazladır.

Hedefimize ulaşmamız, önümüzdeki dönemde başta sertifikalı tohum olmak üzere devletin üreticimize ve sektörümüze vereceği desteklere bağlıdır.

Dış ticaret verilerine baktığımızda ise tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir yıl içinde yüzde 10 artarak yüzde 89'a yükselmiştir. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61, 2014'de yüzde 79, 2018'de yüzde 85 olmuştur. Görüldüğü üzere açık her yıl kapanmaktadır.



- Türkiye tohumculuğunun yükselişinde Ege Bölgesi'nin payı nedir?

Tohumculuk sektörü sadece tohum, fide, fidan ve süs bitkilerini kapsıyor.

Ege özellikle süs bitkileri ve fidan üretiminde ön plana çıkıyor. Tohumlukta ise mısır üretiminin yüzde 40'ı ve ayçiçeği üretiminin yüzde 30'u Ege'de gerçekleşiyor. İzmir başta olmak üzere, Afyon, Aydın, Muğla ve Uşak giderek artan potansiyelleriyle bölgede öne çıkıyor. Fidan üretiminde ise İzmir, Manisa, Aydın illerimiz ön planda. Türkiye fidan üretiminin yüzde 20'si bu üç ilimizde gerçekleşiyor.

Süs bitkilerinde ise üye sayımız ve üretim alanları açısından İzmir ilk sırada. Üyelerimizin yüzde 20'si Ege'de üretim yapıyor. Çalı grubu süs bitkileri üretiminde Ege öncüdür.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ