Tarım Kredi Market’lerde sepetler ucuza dolacak

'Tarım Kredi Kooperatifi Market'lerinin 30'un üzerinde temel tüketim ve et ürünlerinde yapacağı indirimler bugün başladı. 1400 Tarım Kredi Market'te makarnadan una, ayçiçek yağından bulaşık ve çamaşır deterjanına kadar temel ihtiyaç maddeleri indirimli etiketleriyle raflardaki yerini aldı. İzmir'in 19 ilçesinde bulunan 44 Tarım Kredi Market'te de hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.



BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) marketlerine indirim talimatı vermiş, 30 ila 40 ürün arasında indirim yapılacağı müjdesini duyurmuştu. Ülke genelinde 1400'e yakın mağazası bulunan ve birçok temel gıda maddesini çiftçiden alarak tüketicilere sunan Tarım Kredi Market'lerinde indirim yapılacak ürünler belirlendi. Buna göre 30'un üzerinde üründe indirim yapılacak. 1400 markette etiketler değiştirildi ve bugün itibariyle indirim uygulaması resmen başladı. Vatandaşın sepetini daha ucuza dolduracağını dile getiren Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde yüksek oranlarda indirim uyguladıklarını söyledi. Maliyetler artsa da uzun süre fiyatları aynı tutmaya çalışacaklarına dikkat çeken Aydın, "Zarar da etmeyeceğiz kar da... Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha fazla kazanacağı bir model inşa ediyoruz" diye konuştu.



İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜNLER

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'lerindeki indirimler için bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde satışlar indirimli olacak.



ET FIYATI DA YAKINDA DÜSECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Kredi Market'lerde kasap reyonlarının da açılacağını duyurmuştu. Alınan bilgiye göre, bu konuda çalışma yapılıyor. Et Süt Kurumu'nun (ESK) çalışması tamamlanınca Tarım Kredi Market'lerde et de indirimli satılacak. ESK, küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirim yapmıştı. Büyükbaş hayvan etinin de önümüzdeki günlerde yüzde 30-35 indirimli satılması planlanıyor.

NEBATİ'DEN ZİNCİR MARKETLERE ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugünden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz" dedi. Nebati pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğunu belirterek "Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.