4 Milyon haneye doğalgaz desteği

Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan Hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği yapacak. Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı.

YILDA İKİ KEZ VERİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir" dedi. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.

EN MAKUL SEVİYEDE

Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesinde yürütülen operasyonlar ile sürdürülen mühendislik ve inşaat faaliyetleri kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığını kaydeden Bakan Dönmez, "4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun perakende satış tarifelerine ilişkin 11'inci maddesinde 'Dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve tarife esasları EPDK tarafından belirlenir' hükmü yer almakta olup, şehir içi dağıtım şirketlerinin abonelerine yaptıkları satışlarda uygulanan perakende satış fiyatları, birim gaz alım bedeli ve sistem kullanım bedelinden oluşmakta" dedi.

FİYATLARI BELİRLİYOR

Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Sistem kullanım bedeli EPDK tarafından ilan edilirken, birim gaz alım bedeli toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatına göre belirlenmekte. BOTAŞ tarafından toptan satış fiyatı belirlenirken doğalgazın piyasa koşulları, fiyat istikrarı, EPDK'nın kararları ile giderler dikkate alınmakta. Uluslararası hub fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişim ile döviz kurundaki değişimler de satış fiyatlarının belirlenmesinde etken olmakta. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde fiyatlar mümkün olan en makul seviyede belirlenmektedir."