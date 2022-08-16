Aydın’da Antep fıstığı işleme tesisi açıldı

AYDIN'DA yıllık 150 ton rekolteyle Antep fıstığı üretiminde Gaziantep'e rakip olan Hacıköseler Mahallesinde devlet desteğiyle hayata geçen tesis, düzenlenen renkli festivalle hizmete açıldı.

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YENİPAZAR ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesinde menengiç ağaçları aşılanarak elde edilen Antep fıstığının tanıtımı ve katma değerini attırmak amacıyla 6. Antep Fıstığı Festivali düzenlendi. Yenipazar Hacıköseler Güzelleştirme ve Yerli Ürünleri Tanıtım Derneği öncülüğünde yapılan festivalle birlikte, devlet desteğiyle Ege Bölgesi'ne kazandırılan Antep fıstığı işleme tesisinin de açılışı gerçekleşti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yerel halkın gelirinin daha da arttırılması bakımından açılan tesisin önemini vurguladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE