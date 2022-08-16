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Haberler Ekonomi Aydın’da Antep fıstığı işleme tesisi açıldı

Aydın’da Antep fıstığı işleme tesisi açıldı

Devlet desteğiyle açılan tesiste inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Antep fıstığının üretildiği bölgede işlenip satılmasının önemine vurgu yaptı

16.8.2022

Aydın’da Antep fıstığı işleme tesisi açıldı

AYDIN'DA yıllık 150 ton rekolteyle Antep fıstığı üretiminde Gaziantep'e rakip olan Hacıköseler Mahallesinde devlet desteğiyle hayata geçen tesis, düzenlenen renkli festivalle hizmete açıldı.

MARKALI SATILACAK
YENİPAZAR ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesinde menengiç ağaçları aşılanarak elde edilen Antep fıstığının tanıtımı ve katma değerini attırmak amacıyla 6. Antep Fıstığı Festivali düzenlendi. Yenipazar Hacıköseler Güzelleştirme ve Yerli Ürünleri Tanıtım Derneği öncülüğünde yapılan festivalle birlikte, devlet desteğiyle Ege Bölgesi'ne kazandırılan Antep fıstığı işleme tesisinin de açılışı gerçekleşti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yerel halkın gelirinin daha da arttırılması bakımından açılan tesisin önemini vurguladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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