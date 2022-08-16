Balıkesir’den 37 ülkeye karides ve salyangoz

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde 1982 yılında kurulan Kocaman Balıkçılık'ın tesislerinde işlenen karides, salyangoz, mavi yengeç, kalamar, tatlı su ıstakozu ve kurbağa gibi ürünler yurt dışına satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Firma, 15 ana kalemde üretimi yapılan işlenmiş su ürünleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika'daki 37 ülkeye gönderiyor. En fazla satış salyangoz, karides ve kalamarda gerçekleştiriliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Türkiye'de bulunan istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

■ SUAT SALGIN