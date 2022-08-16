Fahiş fiyatlar düştü indirim kuyrukları oluştu

Türkiye genelinde bin 400'e yakın hizmet noktası olan Tarım Kredi Kooperatif Market'lerinde indirim başladı. İzmir'in 19 ilçesinde 44 şubesi bulunan Tarım Kredi Market'lerinde ayçiçek yağından çay ve şekere, makarnadan, tavuk ve peynire 40'a yakın indirimli ürün raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Market'lerine akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Et ve Süt Kurumu'ndan gerekli tedarikler sağlandıktan sonra indirimli et ürünlerinin de Tarım Kredi Market'lerinde yerini alacağı öğrenildi.

Denizli

Poşetlerini dolduran vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimli fiyat uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'lerindeki 15 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 40'a yakın temel ihtiyaç ürününde indirime gidildi. Tarım Kredi Market'lerinde sabahın erken saatlerinde indirim'yoğunluğu oluştu. Açılış saatini bekleyen vatandaşlar ilk gün market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar, mağazalardaki indirimli ürünleri almak için birbiri ile yarıştı.

İzmir

'BÜTÜN MARKETLER BÖYLE OLSUN'

İzmir'in farklı noktalarındaki Tarım Kredi Kooperatif Market'leri vatandaşların akınına uğrarken, alışverişe gelen vatandaşların özellikle yağ, un, şeker ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerine yöneldiği görüldü. Geçtiğimiz haftalarda 162 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının 146.90 liraya, TMO ayçiçek yağının 135 liraya, 44 liralık tavuk bagetin fiyatının 38 liraya düştüğü görüldü. Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27.95 liraya, salamura siyah zeytin 13.75 liraya, yarım yağlı beyaz peynir 69.90, tam yağlı beyaz peynir de 72.90 lira olduğu kaydedildi. Buca'daki Tarım Kredi marketinden alışveriş yapan Gülizar Akbaş, diğer marketlerle karşılaştırdığında fiyatların makul olduğunu belirtti. Muhammed Gümüşkale de indirim yapılacağı haberleri sonrası markete gelmeye karar verdiğini ifade ederek, "Gayet güzel indirimler var" dedi. Balkız Çağlar da fiyatların diğer marketlerde de bu seviyelere gelmesini umut ettiğini dile getirdi.

Manisa

VATANDAŞ AKIN ETTİ

AYDIN'DA Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı. Efeler'deki markette alışveriş yapan Hasan Hüseyinoğlu, yeni fiyatlardan son derece memnun olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Allah razı olsun. Birçok maliyetimiz artmışken, Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatla artık daha ucuza ürünler alabildik" dedi.

Muğla

MANİSA'DA da vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren indirimli ürünlerden almak için marketlere akın etti. Denizli'deki Tarım Kredi Kooperatif marketinde temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da birçok kişi erken saatlerde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

METİN BURMALI / RAMAZAN AYDEMİR / CÜNEYT HASÇELİK / SEBAHATTİN ALP / ERDOĞAN CANKUŞ