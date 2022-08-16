Gül yağları uzay ortamında üretilecek

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde bir AR-GE Firması tarafından geliştirilen makine, uzay ortamında düşük ısıda çok daha kaliteli gül yağı üretebilecek. Firma sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma ile dünyanın en kaliteli gül yağlarını üretebilecek makineyi geliştirdiklerini ifade etti. Durukan, "Yaptığımız çalışma aslında dünyada bir ilk. Gül yağlarımızı daha kaliteli elde edebilmek için uzay ortamında çalışan bir cihaz ürettik. Cihazın kendisi burada ama içi uzay ortamında. Normalinde gül yağları, yüksek ısı gerektirmekte. Biz çok düşük sıcaklıklarda gül yağını alabiliyoruz. Böylelikle daha kaliteli ürün elde ediliyor" dedi.

■ SUAT SALGIN