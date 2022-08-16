İhracat hedefi 10 milyar dolar

EGE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2021 yılı Temmuz ayında 110 milyon dolar ihracatını, 2022 yılı temmuz ayında yüzde 20'lik artışla 132 milyon dolara çıkarırken, son 1 yıllık dönemde ise ihracatını yüzde 29'luk artışla 1 milyar 500 milyon dolara yükseltti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, sektörün 2023 yılı 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı şubat ayında aştığını ifade etti.

ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

BEDRİ Girit, "2023 hedefini iki yıl önce yakalayan sektörümüz, 2022 sonu için 3,8 milyar dolar, 2023 sonu 4,2 milyar dolar olarak belirledik. İhracatımızın 50 milyon dolarlık kısmını ise diğer su ürünleri ve hayvansal mamuller ürün grubumuz oluşturuyor. 2035 yılına kadar ihracatımızı sürekli artırarak Türkiye'ye 10 milyar döviz kazandıracak bir sektör olmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" dedi.