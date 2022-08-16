KKM’yi eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabını (KKM) haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ettiğini söyledi. Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirirken, KKM'nin tasarrufların döviz yerine Türk lirasına yatırılmasını teşvik eden, bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurguladı.BAKAN Nebati, şunları kaydetti: "Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."