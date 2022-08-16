KOSBİ Meslek Lisesi’ne rekor başvuru

SANAYİ sektöründe nitelikli elemanların önemi her geçen gün artıyor. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan elemanları yetiştirmek için Kemalpaşalı sanayicilerin örnek dayanışması ile hayata geçen Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Okul, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında toplam 120 kişilik kontenjanı için 4 katın üzerinde ön kayıt başvurusu aldı. Okul Müdürü Satı Çalışkan 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 120 kişiyi alacaklarını ve ön kayıt için başvuranlarının sayısının 500'e yaklaştığını söyledi. Okulun üç seneyi geride bıraktığını ifade eden Çalışkan, okulun hem teknik ekipman hem de personel eksikliklerinin hızla giderildiğini vurguladı.

OKULDA 4 BÖLÜM BULUNUYOR

DÖRDÜNCÜ eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirten Çalışkan, "Okulumuzda Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine ve Tasarım, Metal Teknolojisi olmak üzere toplam dört alanımız var. Alanlara ilgi oldukça yüksek, puanlarımız gittikçe artıyor. Öğrencilerimizin tamamı yüzde yüz burslu olarak okuyor" diye konuştu.