Petrol fiyatları gerileyince indirim beklentisi oluştu

BENZİN ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları petrol fiyatları ile dalgalanıyor. Brent petrol, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin taleple ilgili endişeleri artırmasıyla ve dünyanın en büyük petrol şirketinin arzı artırabileceği beklentileriyle geriledi. Petrol günlük değer kaybı yüzde 5'i aştı. Brent petrolün varil fiyatı dün öğle sonrası kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti, 93 dolar seviyesinin altına sarktı. Batı Teksas türü ham petrolün varili 87 dolardan işlem gördü. Brent petrol tarafında yaşanan büyük düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Uzmanlar hafta için benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere bayilerin akaryakıt ürünleri için indirime gideceğini belirtti.

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