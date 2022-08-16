Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

SAĞLIK Bakanlığı, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 19 Ağustos'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov. tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

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