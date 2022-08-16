TÜİK: İşsiz sayısı ikinci çeyrekte 43 bin kişi azaldı
16.8.2022
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ve haziran aylarını kapsayan yılın 2'nci çeyreği ile ilgili işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken; kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.