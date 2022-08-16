TÜİK: İşsiz sayısı ikinci çeyrekte 43 bin kişi azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ve haziran aylarını kapsayan yılın 2'nci çeyreği ile ilgili işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak, 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken; kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.

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