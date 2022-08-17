100 bin mükellef ’RADAR’a takıldı

Türkiye'de gayrimenkul ve araç sektöründe yaşanan gelişmelere karşı önemli hamleler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, her sektörle ilgili ve ekonomideki kalkınmanın devamı için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlı olduklarını dile getiren Bakan Nebati, "RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



SATIŞLAR MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı" dedi. RADAR sistemiyle araç alım satımını mercek altına aldıklarını vurgulayan Bakan Nebati, "Ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor" açıklamasında bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle yalnızca ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişileri kapsamaktadır. Açıklamada, nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında olacağı ifade edildi.