300 liralık sermayeyi atölyeye dönüştürdü

Aydın Nazilli'de yaşayan ev hanımı Müzeyyen Gültekin (36) kendisine bol gelen kıyafetleri daraltmak için küçük bir dikiş makinası satın aldı. Kıyafeti komple sökerek üzerine göre daraltıp yeniden dikti. Gültekin'in yaptığı iş, çevresi tarafından da beğenilince,' ben bu işi yaparım 'diyerek 300 TL sermayeyle evinin bir odasını atölyeye çevirdi.



'4 KADINA İSTİHAM SAĞLIYOR'

Üç yıl önce kadın alt giyimine yönelen Gültekin, ilçedeki kumaşçılardan esnek penye bulamayınca, Denizli, Bursa ve İzmir'den bulduğu kumaşları satın alarak seri üretime başladı. Diktiği kıyafetleri pazarcı esnafına satmaya başlayan Gültekin, gelen taleplere yetişemez oldu ve eşinin de desteğiyle iş yeri açmaya karar verdi. Bu arada yeni dikiş makinaları satın alarak, kendisi gibi ev hanımı olan 4 arkadaşına istihdam sağlamaya başladı. Üç çocuk annesi Gültekin, "Kadınlar istedikten sonra her işi başarabilir bence. Evde bu işe başlayıp buralara geldiysem, tabii ki zorluk çektim ama başardım. Toptancılık sektöründe yaşadığımız ilçede imkanlar kısıtlı, pazarcılar, kadın alt giyimlerini almak için ilçe dışına gidiyorlardı. Şimdi kadınların talep ettiği bu kıyafetlere dükkanımızda cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

■ ÜMİT ÖZMEN