Adnan Menderes’e 1 ayda 1 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, iç hat yolcu trafiği 553 bin 967, dış hat yolcu trafiği 593 bin 265 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 1 milyon 147 bin 232 yolcuya hizmet verildi. Yine temmuz ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 625, dış hatlarda 4 bin 126 olmak üzere toplamda 7 bin 751'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 16 bin 795 ton oldu.

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