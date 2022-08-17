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Haberler Ekonomi Aydem Yenilenebilir Enerji net karını artırdı

Aydem Yenilenebilir Enerji net karını artırdı

17.8.2022

Aydem Yenilenebilir Enerji net karını artırdı
AYDEM Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 6 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Aydem Yenilenebilir Enerji, 6 aylık üretim performansı ile geçen senenin aynı dönemine göre net karını 13 kat artırarak 733 milyon TL'ye ulaştırdı. Finansal yükselişine devam eden şirket, ilk çeyrekte de net karını 12 kat artırmıştı.Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223'lük artışla 2 milyar 34 milyon TL'ye taşıdı.
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