Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Cazip promosyon teklifleri nedeniyle sözleşmesi sürerken banka değiştirmek isteyen pek çok emekli, maaşlarına blokaj konulduğu, devam eden promosyonlarının haczedildiğini ve sözleşme süreleri bitmeden yeni bir bankaya geçemeyecekleri uyarısıyla karşılaştı. Yargıtay'ın konuyla ilgili kararı, emeklilerin maaşına blokaj konulamayacağına hükmederken, mahkemeye giden emeklilerin blokajı kaldırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesi.

Emekli promosyonlarının 8 bin liraya dayanmasının ardından, bankalar borçlu olan emeklilerin promosyonlarını haczetmeye başladı. Bu şekilde emeklilerin banka değiştirmesi engellenirken, vatandaşlar da hukuki haklarını araştırmaya başladı.

MAHKEMEDE KAZANILIR

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) emekli maaşına bloke konulamayacağı yönünde karar aldığını belirterek, "Mahkemeye gitse hepsi kazanır. Ancak mahkeme süreci uzun sürüyor, masrafları var. Bankaların kendi ayağına kurşun sıkmaması icin emeklilerin geçişine izin vermesi lazım. Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin" diye konuştu. Özellikle kamu bankalarından aylık almaya devam edenlerin, şu anda özellerin verdiği promosyonların 10'da 1'i kadar promosyondan yararlandığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Çoğu vatandaşın buralarda kredisi var. Banka ve sigorta kayıtları ile geçişe müsaade etmiyorlar" dedi.



BORÇ MAHSUP EDİLİYOR

Daha önce, o zamanki adıyla Sosyal Sigortalarn Kurumu'nun, aylık ödemeleri için bankalara bedel ödediğini hatırlatan Yazıcıoğlu, "Burada dava devam ederken onu kaldırttık. Emeklileri mağdur eden kamu bankalarının bir an önce yeni bir düzenleyeme gitmesi lazım. SGK'nın bankalarda standart bir promosyon sağlaması lazım. Bunun üzerine çıkan da çıksın" şeklinde konuştu. Yazıcıolu, kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesinin de emekli için bir sorun olduğunu vurguladı.

EMEKLİ MASADA DEĞİL

Yazıcıoğlu, asıl sorunun emeklilerin temsilinde olduğunu ifade ederek, "Dernek olarak ancak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Biz sendika gibi masada oturamıyoruz. Anayasa'ya göre emeklilerin sendika kurması mümkün değil. Emekliye sendika hakkını kalkınma planlarına yazdırıyoruz" dedi.

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