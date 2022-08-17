Yorgancılar: Kendime güvenmesem seçime girmem

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yapılacak Sanayi Odası seçimlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Yorgancılar "Seçimi alırsam EBSO kazanıyor, kaybedersem ailem ve eşim kazanıyor. Ama ailem benim hiçbir zaman için bu tip görevleri alırken bana 'Girme yapma, şunu yap' diye bir baskı yapmadı" dedi.



"AVRUPA STANDARTINDAYIZ"

Göreve geldiği günden bu yana oda üyelerinin memnuniyet oranlarının arttığını ve bu oranların anketlere de yansıdığını kaydeden Yorgancılar, Avrupa'daki marka şehirlerin odalarının standartlarında hizmet ürettiklerini aktardı. EBSO'nun dünya tarafından en iyi oda ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Yorgancılar, kendi adaylığına yönelik bir mutabakat olup olmadığına ilişkin ise, "Mutabakat diye bir şey olmaması gerekir. TOBB'a bağlı odaların seçimleri en demokratik seçimlerdir. Bizim meslek komitelerimiz seçiliyor, benim kendi meslek komitemde diyelim ki 120 tane üye var, 150 üye 5 kişiyi seçiyor, o meclisi seçiyor, meclis delegeleri, delegeler başkanı ve yönetimi seçiyor. Mutabakat dediğin zaman kendime güvenmesem zaten seçime girmem" ifadelerini kullandı.



"İLK İŞİM YENİ EBSO BİNASI"

Yeni dönemde ilk iş olarak yeni bir EBSO binası için harekete geçeceğini anlatan Yorgancılar, "Projelerimizi çizdirdim. Mimarlık firmalarından projeler geldi, bununla ilgili komite kurmuştuk, komite 3 tanesini beğendi. Yeni dönemde bir an önce yapıp bitireceğiz. Ekim sonuna doğru askı süreçleri biter. Bizde mimari projesi hazır, tabi ki bunun statik, elektrik projelerinin de çizilmesi lazım. Onlar biter bitmez ihaleye çıkar başlatırız. Aynı bu binamız gibi 8 kat olacak, oranın kullanım amacını Atatürk OSB'de yapılacak olan binayla senkronize olmuş bir yapıda yapacağız. 1,5 yılda biter" diye konuştu. Milletvekili ya da belediye başkanı olacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Yorgancılar, "Oda başkanı olduğum için bir yerde görevimi bitirmeden başka yere aday olmam. O zaman burayı basamak olarak kullanmış olurum. Bildiğim işi iyi yapmak isterim" yanıtını verdi.

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