Araç ilanlarına 6 bin km düzenlemesi

Türkiye'de ikinci el araç alım-satımında en çok ilgi gören sitelerden sahibinden. com da yeni düzenlemeye uygun bir politika izleyeceğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişiklikleri hayata geçirileceği açıklandı. Bu kapsamda sadece otomotiv markalarının yetkili bayilerinin sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebileceği kaydedildi.

KİLOMETRE BİLGİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek. Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak. Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak.

Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor. Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.

"FİYATLARA MÜDAHALE YOK"

sahibinden.com Üst yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, "Son dönemde sıfır ve ikinci EKONOMI ci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden. com'u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız" dedi. Ertaş, satılık araç ilanlarında satış fiyatını, ilanı girenlerin belirlediğini, kendilerinin fiyatlara herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını vurguladı.