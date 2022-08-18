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Haberler Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Balıkesir Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Balıkesir Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

18.08.2022, 09:13

Balıkesir Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır."
Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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