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Haberler Ekonomi “Gönüllü Hasat Projesi” ile gıda israfının önüne geçildi

“Gönüllü Hasat Projesi” ile gıda israfının önüne geçildi

18.8.2022

“Gönüllü Hasat Projesi” ile gıda israfının önüne geçildi
TARIM ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen "Gönüllü Hasat Projesi"ne katılan üniversite öğrencileri, sektörün kullanımına uygun olmayan ürünlerin hasadını yaparak ihtiyacı olanlara ulaştırıyor ve gıda kayıplarının önlenmesinde önemli rol üstleniyor. Konak Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda üniversite öğrencileri, Menderes ve Çeşme'de meyve- sebze hasadına katıldı. Toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı paylaşımda, "Soframıza sahip çıkan çiftçilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.
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