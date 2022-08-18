Gurbetçilerin Çeşme’deki gayrimenkullere ilgisi arttı

İZMİR'İN gözde tatil merkezi Çeşme'ye artan ilgi gayrimenkul fiyatlarını da yükseltti. Çeşme'de sektörün nabzını tutan broker Özgür Korkmaz, gelen taleplere göre yıllık, sezonluk ve aylık kiralamalar yapıldığını belirterek "Eylül - Mayıs aylarında yani sezon dışında kiralamalar yapılıyor. Çeşmeye dünyanın her yerinden turist geliyor. Avrupa'da yaşayan Türkler de bu yıl 1+1, 2+1 ve rezidans konut tiplerine ilgi gösteriyor. Villa ve yazlıklar ise İzmir, Bursa, İstanbul, Mersin gibi büyük şehirlerden talep görüyor" diye konuştu. İlçede havuzlu villa fiyatları 20 milyon liraya yükselirken, kira fiyatları da bu sezon yüzde 80 oranında arttı.

ARSALAR DA DEĞERLENDİ

ÇEŞME'DE konut ve arsa fiyatlarının 3 kata kadar yükseldiğini kaydeden Özgür Korkmaz, "İnşaat girdi maliyetlerinin artışı yeni konut üretiminin azalmasına neden oluyor. Döviz kurlarının hareketli olması nedeniyle insanlar alım konusunda daha temkinli davranıyor. Çeşme'nin tamamında arsalar aşırı değer kazandı. Son bir yılda konut ve arsa fiyatları yüzde 300'e varan oranda arttı. Havuzlu villalar 20 milyon liradan başlıyor. Kiralama rakamlarında da yüzde 80'lik bir artış sözkonusu. Hazineye ait imarlı parseller de satılıyor, taksitli satış olduğu için arsa piyasası da yükseliyor. İnsanlar alım satım konusunda temkinli, eğer dövizde yeniden istikrar görülürse yatırımlar da ilçede artmaya başlayaacaktır" ifadelerini kullandı.

■ TOLGA TEKİN