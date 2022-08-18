Kiralar düşecek yardımlar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim törenine katıldı. Bakan Kurum önümüzdeki dönemde Emlak Konut öncülüğünde başlatılacak projeler ile konut ve kira fiyatlarının düşeceğini söyledi.

YENİ KAMPANYALAR EYLÜL'DE

Başlatılacak projelerde sadece kamu değil özel sektörün de devreye gireceğini belirten Kurum, "Eylül - Ekim aylarında Emlak Konut öncülüğünde tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatılacak. Burada sadece kamunun değil, özel sektörün de devreye girerek yeni konutların üretilmesi ve fahiş fiyatların frenlemesi amaçlanıyor" açıklamalarında bulundu.

Kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin artırılmasına ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde kira desteğini bin 150 liradan bin 500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2 bin liraya kadar çıkan alanlar var. 2 bin lira kira yardımı alanlara da 2 bin 600 lira verilecek. Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek" diye konuştu.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜDÜR"

Bugüne kadar 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Kurum, şu anda 350 bin kentsel ve deprem dönüşüm projesinin devam ettiğini söyledi. Kurum, 2035'e kadar deprem ve kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir alanın kalmaması için çalıştıklarını anlatarak, İstanbul ölçeğinde bugün 1,3 milyon dönüşmesi gereken yapı olduğunun bilgisini verdi. İBB'ye eleştirilerde de bulunan Bakan Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi.

Kurum, "Bakın bugün, 17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hala depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi geçmiştir. Kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. Bize "Ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun" diyeceksin, projeni, planını getireceksin biz de sizlere yardımcı olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Bizim başka gayemiz yok, biz hala kalplerimizdeki acısı taptaze duran 17 Ağustos'lar bir daha yaşanmasın diyoruz" dedi.

"SOYER YANLIŞ BİLGİ VERİYOR"

BAKAN Kurum, İzmir'e geleceği belirtilen ve asbest taşıdığı için tartışmalara neden olan gemiyle ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıkladığı rakamın yanlış olduğunu söyleyerek, "9.2 ton asbest olduğu belirtildi. Bu oran kanunlara uygun. Gemi karasularımıza girmeden kontrol edilecek, belirtilenden fazla asbest varsa geldiği yere geri gönderilecek" dedi.

İzmir'de belediyenin kestiği ağaca vurgu yaparak Soyer'i eleştiren Bakan Kurum, "Ne hikmetse gidip 40 yıllık çamı keserken çevreci değilsiniz ama asbestli gemi, çevre mevzuatına uyan, her türlü kanuna uyan gemi gelirken de dünyanın en önemli çevrecisi oluyorsunuz. Diğer işlerinizi yapamadığınız ve bunu da böyle bir anlayışla örtme çabanız boşadır" dedi.