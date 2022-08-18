Milyonlarca vatandaşa vergi kolaylığı geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşa sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" dedi. Bu kapsamda esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıklarını anlatan görselleri de paylaştı.

3 YIL VERGİ İSTİSNASI VAR

BAKAN nebati, "Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor. Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançlarını Gelir Vergisi'nden istisna tutuyoruz. Genç girişimcilerimize 3 yıl boyunca Gelir Vergisi istisnası uyguluyoruz. Asgari ücrette Gelir ve Damga Vergisi'ni istisna tutuyoruz. İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz. Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz. Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan 'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesini hayata geçirdik" dedi.