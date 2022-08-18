TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmaya çıkaracak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artıma ile satışa çıkaracak. Açık artırma ile iş yeri sahibi olmak isteyen, yatırımlık dükkan arayanlara büyük fırsat sunarken, şehirlerin merkezi yerlerinde çoğu teslime hazır dükkanlar için internet üzerinden online olarak da açık artırmaya katılım sağlanabilecek. Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek.

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