336 saatlik kursla meslek sahibi oldular

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Kızılay Kadın Teşkilatı işbirliği ile birlikte gerçekleştirilen istihdam garantili Düz Dikiş Makineci eğitimi "Hayat Ağacı" projesi ile kadınlar iş sahibi oldu.

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Özgürter, "Projemizin amacı kadınların toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, iş imkânı sunmak, maddi durumu iyi olmayan, çalışma konusunda hiçbir engeli bulunmayıp imkânı olmayan kadınlara ekonomik destek sağlamak" dedi.

ULAŞIM GİDERİ KIZILAY'DAN

Kursiyerlerin 336 saatlik eğitim programını başarıyla tamamladığını dile getiren Özgürter, "Kursiyerlerimizin kurs süresi boyunca ulaşım giderleri Denizli Kızılay kadın teşkilatı tarafından, öğle yemekleri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından karşılandı. Kursiyerlerimiz meslek hayatlarına başladılar" diye konuştu. "Hayat Ağacı" projesi kapsamında ile istihdam garantili Düz Dikiş Makineci eğitimi alan kadınlar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli firmalarda iş başı yaptı.

"MESLEKİ EGİTİME ÖNCELİK VERİYORUZ"

DENİZLİ Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş da, "Sanayimize nitelikli eleman yetiştirmeye, kadınların istihdama katılımlarına, mesleki eğitime öncelik veriyoruz" dedi. Kursa katılım gösteren 12 kursiyer Denizli Kızılay teşkilatında düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarını aldı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi firmalarında iş hayatına başladılar.

■ SEBAHATTİN ALP