50 bin ofis konuta dönüştürülebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanların İmar Yönetmeliği'nde birtakım düzenlemeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Kurum, "İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülebilecek. Bu, 50 bin yeni konut demek" dedi.

Yapılan düzenlemeye göre, ticaret ve konut parsellerinde iskân almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak. Yönetmelik değişikliği ile konuta dönüşmeye müsait olan ofislerden yüzde 50'sinin dönüşmesi durumunda, İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.