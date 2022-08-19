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Haberler Ekonomi Avrupa’nın en büyük jeotermal serası Dikili’de kuruluyor

Avrupa’nın en büyük jeotermal serası Dikili’de kuruluyor

19.8.2022

Avrupa’nın en büyük jeotermal serası Dikili’de kuruluyor
KOVİD-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle dünya genelinde yaşanan "tarımda arz güvenliği" tartışmaları sürerken, Türkiye bu alanda jeotermal sahalardan da en etkin şekilde yararlanabilmek için yeni projelere odaklandı. İzmir'in Dikili ilçesinde bugün temeli atılacak Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımıyla, Türkiye ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlanacak. 11 ay üretim yapılabilen jeotermal ısıtmalı seracılığın ülkemizde 5 bin dekara ulaştığını, 30 bin dekarlık seranın da bu kaynakla ısıtılabilme potansiyeli bulunduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu alandaki yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.
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