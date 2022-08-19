EYT Dernegi Başkanı Türker: Hiç olmadığımız kadar umutluyuz

İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker, geçtiğimiz günlerde EYT Platformu olarak bir araya geldikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşımını son derece samimi bulduklarını söyledi. Türker, Bakan Vedat Bilgin'in, sorunun çözümü için tarih de verdiğini hatırlatarak, "Bugün, sorunumuzun çözüleceği konusunda hiç olmadığımız kadar umutluyuz. Ocak ayında, bizim öngördüğümüz şartlarda kanun tasarısının Meclise geleceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.

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