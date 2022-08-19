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Haberler Ekonomi Süt üreticisinden sanayiciye fahiş fiyat tepkisi

Süt üreticisinden sanayiciye fahiş fiyat tepkisi

19.8.2022

Süt üreticisinden sanayiciye fahiş fiyat tepkisi

SÜT üreticileri, market raflarında yer alan sütün çok daha uygun fiyatlı satılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Başkanı Tevfik Keskin, "Üretici, sütü her türlü masrafından sonra 7,5 liraya satıyor. Sanayici, üreticiden aldığı sütü fabrikaya götürüyor, oradan markete giden süt 15-16 liraya satılıyor. Arada yüzde 100 fark var. Sanayicinin maliyetleri bizden fazla mı da, üstüne bu kadar fark koyuluyor? Sanayiciler kârını bir yılda 5'e katladı" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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