‘Termal Bebek Bezi’ projesi ile Türkiye 5’incisi oldular

TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 'Patentle Türkiye - I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda, Denizli Aydem Fen Lisesi öğrencileri beşinci oldu. TÜRKPATENT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle lise düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

KABUL EDİLEBİLİR MALİYETLE

AYDEM Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Hüseyin Poslu ile 8 öğrenci, 2020 yılında geliştirdikleri "Termal Bebek Bezi" projeleriyle kazandıkları ödülü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldılar. Yeni bir kullanım özelliğine sahip olacak termal bebek bezi için ayrı bir üretim tesisi kurulmasına gerek bulunmadığı, mevcut üretim makinalarında yapılacak minimum değişikliklerle işlemin kolaylıkla bebek bezlerine uygulanacağı belirtildi. Projenin bebeğe sağlayacağı konfor mukayese edildiğinde, üretime getireceği ek maliyetin kabul edilebilecek seviyede olduğuna dikkat çekildi.

■ SEBAHATTİN ALP