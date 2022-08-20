Borsa İstanbul’a 13,6 milyarlık yabancı yatırım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos tarihlerinde 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 1-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere toplam 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişinin gerçekleştiğini duyuran Nebati, aynı zamanda, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı.



ÇOK YÖNLÜ, HEDEF ODAKLI

Bakan Nebati, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

BIST 100 ENDEKSİ 3.000 BARAJINI ASTI

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilanço döneminde büyük oranda beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları yurt içi pay piyasalarında risk iştahını önemli ölçüde artırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Temmuz'da başlayan yükseliş eğilimiyle 1 ayda yaklaşık yüzde 29 değer kazanarak 3.000 puanı aştı. Endeksi 2.000 puanı 8 Aralık 2021'de geçmişti. Son 1.000 puanlık yükselişin sadece 8 ay sürmesi dikkati çekti. Ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanan BIST 100 endeksi, dün 3.051 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu yükselişte bankacılık ve ulaştırma sektörü hisseleri önemli rol oynarken, ay başından bu yana bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 32, ulaştırma endeksi ise yaklaşık yüzde 35 artış kaydetti. Ağustos başından bu yana en çok kazandıran yaklaşık yüzde 41 getiriyle finansal kiralama ve faktöring, tek kaybettiren ise yüzde 4 ile madencilik oldu.



BIST 100 endeksinde perşembe günü 87,1 milyar lirayla işlem hacmi rekoru da kırıldı. Analistler, borsada yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğini, ancak etkili olabilecek kar satışları nedeniyle temkinli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.